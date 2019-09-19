Россияне назвали лучшую мотивацию для работы

Большинство сотрудников мотивируют премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян считают, что премии и бонусы являются лучшей мотивацией на работе. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

«Для самих работающих россиян наиболее привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу являются премии и бонусы (73%), а также тринадцатая зарплата (56%)», — приводит результаты ТАСС. Почти половину (41%) мотивирует социальный пакет, а каждый четвертый опрошенный (25%) хотел бы получить дополнительный выходной.

Больше половины работодателей (52%) мотивируют сотрудников бонусами и премиями. 27% участников опроса рассказали о наличии соцпакета на работе. В опросе приняли участие 1600 сотрудников разных компаний. Данные собирались в 52 регионах России.

Ранее «URA.RU» сообщало, что больше половины россиян (59%) не имеют сбережений. Опрос научно-технологического центра «Перспектива» показал:, чтобы откладывать деньги, людям нужен доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.