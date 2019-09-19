В Челябинске всю ночь лил дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Атмосферный циклон, сопровождающийся ливнем и шквалистым ветром, вывел из строя две высоковольтные линии «Челябинской ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинской ТЭЦ-4-Аэродромная». Без света остались более семи тысяч жителей в нескольких районах, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

«Повреждение энергооборудования обнаружено и устранено. На линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей компании „Россети Урал“ — „Челябэнерго“. С 9:25 в энергокомпании введен особый режим работы, идет подключение потребителей. Ориентировочно до 13:30 остаются без электроснабжения потребители в квартале, ограниченном улицами Чайковского, Комсомольский проспект, проспект Победы, Краснознаменная, а также хутор Миасский», — добавили в мэрии.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Спасатели разослали штормовое предупреждение.