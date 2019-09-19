Уральские зоозащитники назвали главную угрозу для потерянного кота с татуировками. Это не холод. ФОТО

19 сентября 2019 в 12:31 Размер текста - 17 +

Поиски кота длятся уже несколько дней Фото: страница karafight_bes в Instagram Под Екатеринбургом продолжаются поиски кота Беси (порода сфинкс), ставшего знаменитым благодаря татуировкам на всем теле. Его хозяин, блогер Кара Файт высказывал опасения, что животное может замерзнуть на улице, однако в местном благотворительном фонде «Зоозащита» «URA.RU» рассказали, что главная угроза для животного другая. «Вероятно, первое, что угрожает животному, это смерть под колесами машины или от отравления. Автомобили даже опаснее — это источник опасности, к которому животное совсем не приспособлено и не знает, что с ним делать, — сказала „URA.RU“ пресс-секретарь фонда Анна Яковлева. — Что касается холода — это тоже серьезная угроза, но животное вряд ли пойдет в лес. Кот будет искать источники пищи и будет стараться выйти к людям». Собеседница «URA.RU» заметила, что считает неправильным рисование татуировок на теле животного, но беседовать на эту тему с хозяином сфинкса активисты не собираются — все силы сейчас брошены на спасение брошенных питомцев в коллективных садах. «URA.RU» писало, что Беся потерялся в поселке Первомайский (12 километр Челябинского тракта). На новость о пропаже татуированного кота в соцсетях отреагировали тысячи подписчиков блогера Кары Файт. Опознать кота можно по татуировкам на груди (в виде веера из карт и воровских звезд), спине (в виде женского лица) и даже на мордочке. Кот плохо переносит холод, но на улице его ждут и другие опасности Фото: страница karafight_bes в Instagram У кота есть своя страница в Instagram с тремя тысячами подписчиков Фото: страница karafight_bes в Instagram Зоозащитники не одобряют украшение кота татуировками Фото: страница karafight_official в Instagram