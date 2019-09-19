Агеев заявил, что его не следовало выпускать на свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговоренный к пожизненному заключению Свердловским областным судом Алексей Агеев обвинил в совершенных им преступлениях законодательную систему. Он заявил, что если бы его не выпустили из колонии по УДО, то все были бы живы.

«Зачем меня выпустили? Сидел бы и сидел, это мой дом. Не надо было меня выпускать», — заявил Алексей Агеев во время следствия.

Как рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах, Агеев родом из глухой курганской деревни, окончил 8 классов. «У него ни образования, ни профессии, всю жизнь по тюрьмам. Конечно, для него тюрьма — дом родной. Оказался на свободе в непривычной для себя обстановке и начал убивать. Зато теперь он доволен: до конца дней в тепле, сыт, одет-обут, ни о чем беспокоиться не надо. И за личную безопасность в силу совершенного преступления не переживает, так как на особом режиме за ними сильно следят и берегут», — рассказал инсайдер.

Агеев последний раз был приговорен в 2006 году к 16 годам за убийство. Должен был освободиться в 2022 году, однако его выпустили по УДО в июле 2018 года. За два месяца на свободе (поймали его 13 сентября того же года) он, как установил суд, успел убить двух человек, в том числе изнасиловал и утопил в ванне 10-летнюю девочку. Также Агеев совершил два покушения на убийства и пять разбойных нападений.