Рецидивист, изнасиловавший и утопивший ребенка в ванне, получил суровый приговор на Урале

В Свердловском областном суде вынесен приговор неоднократно судимому Алексею Агееву. На его счету целая серия преступлений.
«Судья Павел Нертин приговорил Алексея Агеева к пожизненному заключению», — сообщил корреспондент «URA.RU» из зала суда.
Уроженец Курганской области Алексей Агеев в 2006 году был приговорен к 16 годам колонии за убийство. Мужчина должен был освободиться в 2022 году, но его выпустили по УДО.
Сразу после освобождения Агеев поехал в Челябинск, где совершил два разбойных нападения на торговые павильоны, напав на продавщиц с гаечным ключом. Его добычей стали 50 тысяч рублей.
После этого Агеев перебрался в Свердловскую область. В Каменске-Уральском он, находясь в гостях, оглушил хозяина квартиры, изнасиловал и убил девочку, а потом ограбил жилье. Труп дочери нашла ее мама в ванной комнате утром 12 сентября, когда вернулась домой. На следующий день, 13 сентября, оперативники уголовного розыска поймали Агеева в Челябинске.
«Мужчина обвинялся в двух убийствах, в том числе малолетней девочки, двух покушениях на убийство, изнасиловании малолетней и пяти разбойных нападениях», — уточнил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.