Собчак назвала мракобесием ситуацию с геем в уральском вузе

Ксения Собчак неприятно удивилась, узнав, что в уральском вузе студента хотят отчислить из-за ориентации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает неприемлемым отчисление студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Свое мнение она высказала в telegram-канале «Кровавая барыня».

«Просто мракобесие. Давайте отчислять, увольнять с работы, лишать гражданства из-за ориентации. В каком мы веке живем — точно в 21?» — написала Собчак. Так журналистка отреагировала на позицию руководства УрГЭУ по отношению к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее студент вуза сообщил, что проректор университета Роман Краснов потребовал от него забрать документы из вуза, так как он «порочит имя института». Молодой человек состоял в группах с ЛГБТ-тематикой в социальных сетях. Начальство вуза посчитало неприемлемым, что на странице студента указан университет, в котором он учится. По мнению ректора вуза Якова Силина, личная жизнь студента не должна бросать тень на репутацию учебного заведения.