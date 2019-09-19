Руководство УрГЭУ официально обозначило свое отношение к геям

Руководство вуза считает, что страница студента в соцсети не может быть личной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) считают недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой. Об этом заявило руководство вуза, комментируя недавний скандал со студентом, которого заподозрили в гомосексуальности.

«Он распространяет эту информацию в сети. В его аккаунте есть ФИО, принадлежность к нашему университету, себя он позиционирует как студент. В этой группе он активный участник. Я ему сказал, что недопустимо размещать в сети в этой группе свои комментарии и быть её участником, поскольку он занимается пропагандой», — заявил проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам руководства вуза, отчислять студента не хотели. Однако если на его странице указано название учебного заведения, то его страница уже не является личной. «Он это распространяет и подтверждает, что он студент. Я считаю, что этого не должно быть. Его личное дело не должно привязываться к университету», — пояснил ректор вуза Яков Силин.

Ранее уральские СМИ сообщили, что одного из студентов УрГЭУ заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как обнаружили, что он является участником ЛГБТ-пабликов в соцсетях. Отслеживанием страниц студентов в социальных сетях занимается специальная служба мониторинга морального облика учащихся, созданная в вузе.