Несчастный случай произошел во время свидания двух молодых людей под Каменском-Уральским (Свердловская область). Автомобиль, в котором они находились, скатился с обрыва и перевернулся несколько раз.
«Машина и так ненадежно стояла на склоне, но находившиеся внутри люди дополнительно раскачивали ее. В какой-то момент автомобиль стремительно покатился вниз и упал с высоты несколько десятков метров, переворачиваясь на ходу», — пишет каменское издание «Время пресс».
По словам очевидцев, с заднего сиденья разбившегося автомобиля вылезли молодые люди в обнаженном виде. Один из них серьезно пострадал.
Инцидент подтвердили «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. «Автомобиль Hyundai Tucson сорвался с обрыва у порога реки Ревун. Находившиеся в машине мужчины 23 и 34 лет получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация», — сообщили в ГИБДД.