Коллеги объявили бойкот пермской актрисе, поддержавшей Павла Устинова

Дарья Егорова пока не решила, уйдет ли из «Театра-театра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Сотрудники пермского «Театра-театра» объявили бойкот актрисе Дарье Егоровой. Она выступила в поддержку актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несанкционированной акции в Москве. Егорова поделилась подробностями с корреспондентом «URA.RU» указав, что это произошло на следующий день после спектакля, когда она пришла на работу.

«Никто со мной не разговаривает. Вообще. Даже цеха (производственный, сценический). Отношения до этого были со всеми коллегами рабочие. Никогда ни с кем не конфликтовала и не давала повода. И сейчас не думала, что дам повод», — рассказала актриса театра «URA.RU». Дарья Егорова отметила, что ее поддержал только один актер, остальные коллеги осудили поступок.

Актриса пока не решила, останется ли в театре. «Мне нравится режиссер и этот спектакль („Дом Бернарды Альбы“). Сейчас хочу отыграть премьерные спектакли, а там — посмотрим», — сообщила Егорова, добавив, что после этой истории ей уже поступило предложение о работе от другого театра.

Актриса «Театра-театра» Дарья Егорова сразу после премьеры со сцены обратилась к зрителям. Она выразила поддержала в адрес коллеги Павла Устинова. Режиссер спектакля и коллеги осудили ее, сказав, что та «не имела морального и человеческого права» так поступать и «испортила премьеру».

Художественый руководитель «Театра-театра» Борис Мильграм отметил, что основания для увольнения актрисы нет. Ей грозит выговор за «нарушение этических норм театра и превышение должностных обязанностей». Мильграм также заявил, что актриса должна была предупредить режиссера спектакля и своих коллег прежде, чем пойти на такой шаг.