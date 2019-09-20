Андрей Артюхов (справа) отчитается депутату Госдумы Ивану Квитке (слева) о результатах выборов в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Единороссы соберутся в Тюмени 20 сентября, чтобы обсудить итоги выборов 8 сентября, сообщают источники «URA.RU» в регионах Урала. В областной столице пройдет заседание межрегионального координационного совета (МКС) партии. По мнению политолога Александра Безделова, главным вопросом собрания станут не прошедшие, а будущие кампании.

Также на заседании планируется обсудить ситуацию с кадровым резервом ЕР. «На фоне высоких протестных настроений результаты партии можно считать приличными. А главный вопрос МКС — как на фоне падения рейтинга ЕР сможет обеспечить победу на выборах 2021 года, когда пройдут кампании в Госдуму и ряд региональных Заксобраний. Будущее очень тревожит единороссов», — считает политолог Александр Безделов.

Тюменскую область на МКС представит губернатор Александр Моор. Компанию ему составят вице-губернатор Сергей Сарычев и руководитель реготделения ЕР Андрей Артюхов. Делегацию Свердловской области возглавят секретарь отделения ЕР Виктор Шептий и лидер фракции в Заксобрании Елена Чечунова. От Челябинской области в Тюмень может поехать вице-спикер Заксобрания Константин Захаров. Остальные руководители партии и члены правительства региона отправятся на инаугурацию губернатора Алексея Текслера.

ХМАО ограничится присутствием лидера окружного отделения ЕР Бориса Хохрякова. От Ямала в Тюмень, в частности, полетят вице-губернатор Ирина Соколова и куратор выборов в Курганской области Елена Зленко. Из Зауралья приедет руководитель реготделения партии Евгений Кафеев. Также из регионов приедут другие единороссы. Примет отчеты уральцев депутат Госдумы Иван Квитка.