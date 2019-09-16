Замы уральских губернаторов соберутся в Тюмени, чтобы обсудить главное событие сентября

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Заседание областной Думы. Тюмень, квитка иван
Заседание проведет депутат Госдумы Иван КвиткаФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Заместители губернаторов УрФО, отвечающие за внутреннюю политику, соберутся 20 сентября в Тюмени, чтобы обсудить итоги прошедших 8 сентября выборов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона.

Обсуждение пройдет в рамках заседания межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия», которое проведет депутат Госдумы Иван Квитка. «На совещание приедут замы глав регионов, но ожидается, что Тюменскую область представит губернатор Александр Моор», — добавил инсайдер. Оперативно подтвердить эту информацию в пресс-службе Моора не удалось. В реготделении партии проведение МКС подтвердили, не называя участников мероприятия.

Как ранее сообщало агентство, довыборы в Госдуму от Свердловской области выиграл единоросс Антон Шипулин. Дополнительное место в Тюменской облдуме занял кандидат от «Единой России» Николай Руссу. На посты губернаторов Курганской и Челябинской областей были избраны Вадим Шумков и Алексей Текслер, официально шедшие на выборы самовыдвиженцами, но поддерживаемые партией власти. Единоросс Алексей Денисов победил на довыборах в заксобрание Ямала, а в гордуме Салехарда «Единая Россия» получила 20 из 21 мандата.

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