Замы уральских губернаторов соберутся в Тюмени, чтобы обсудить главное событие сентября

Заместители губернаторов УрФО, отвечающие за внутреннюю политику, соберутся 20 сентября в Тюмени, чтобы обсудить итоги прошедших 8 сентября выборов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в политических кругах региона.
Обсуждение пройдет в рамках заседания межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия», которое проведет депутат Госдумы Иван Квитка. «На совещание приедут замы глав регионов, но ожидается, что Тюменскую область представит губернатор Александр Моор», — добавил инсайдер. Оперативно подтвердить эту информацию в пресс-службе Моора не удалось. В реготделении партии проведение МКС подтвердили, не называя участников мероприятия.
Как ранее сообщало агентство, довыборы в Госдуму от Свердловской области выиграл единоросс Антон Шипулин. Дополнительное место в Тюменской облдуме занял кандидат от «Единой России» Николай Руссу. На посты губернаторов Курганской и Челябинской областей были избраны Вадим Шумков и Алексей Текслер, официально шедшие на выборы самовыдвиженцами, но поддерживаемые партией власти. Единоросс Алексей Денисов победил на довыборах в заксобрание Ямала, а в гордуме Салехарда «Единая Россия» получила 20 из 21 мандата.