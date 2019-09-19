Челябинский губернатор решил, чем заменить фуршет после инаугурации

Вместо накрытых столов Алексея Текслера ожидает встреча с искусством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

После инаугурации, которая пройдет 20 сентября в драмтеатре Челябинска, губернатор Алексей Текслер поедет в детскую школу искусств. Об этом сообщил «URA.RU» источник в правительстве Южного Урала.

«Вы уже знаете, что Алексей Леонидович (Текслер — ред.) решил не проводить традиционный фуршет после церемонии официального вступления в должность. Вместо этого губернатор поедет в поселок ЧВВАКУШ (военного института штурманов — ред.), где осмотрит подготовленные для занятий музыкой и хореографией помещения школы искусств. Летом ее „выселили“ из клуба, принадлежащего Минобороны, и челябинские власти нашли для детей и педагогов новое место», — рассказал собеседник агентства.

На церемонию инаугурации приедет полпред президента в УрФО Николай Цуканов, ожидают также главу Курганской области Вадима Шумкова, министра энергетики РФ и бывшего шефа челябинского губернатора Александра Новака. Из представителей культурного сообщества называют певицу Диану Гурцкая.

Также приглашения отправлены главам регионов УрФО, руководителям силовых структур, представителям федеральных ведомств в регионе, руководству Заксобрания, депутатам Госдумы, главам городов и районов, общественникам, известным журналистам и блогерам. После вступления в должность Текслер назовет имя сенатора от исполнительной власти, все правительство уйдет в отставку.