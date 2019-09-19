На Югру надвигается ураган

Сильный ветер в Югре может оставить серьезные последствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются сильный дождь, гроза, град и порывистый ветер скоростью в 18-23 метров в секунду. Об этом жителей Югры предупредил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«20 сентября в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления», — сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу. В сообщении уточняется, что ураган может настигнуть жителей центральных, южных и восточных районов Югры.

Возможно падение деревьев, слабоукрепленных конструкций, во время бури могут повредиться стеклянные конструкции, линии связи и электропередач. Из-за плохой видимости вероятны ДТП. МЧС Югры рекомендует переждать ураган в помещении.