Осужденного за взятки экс-главу «курганской Рублевки» снова задержали

У силовиков возникли новые вопросы к Александру Носкову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-глава Кетовского района Курганской области Александр Носков, ранее осужденный за взятки, вновь задержан. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. Кетовский район получил в Зауралье неофициальное название «курганская Рублевка».

«Силовики к Носкову пришли 19 сентября. Его отвезли на допрос», — рассказал инсайдер. По закону Носков может быть задержан на срок до 48 часов до решения суда об избрании меры пресечения. Получить оперативные комментарии в пресс-службах следственного управления СК РФ по региону и в областном УФСБ «URA.RU» не удалось. В пресс-службе областного УМВД заявили, что операцию в отношении Носкова не проводит. Телефон Носкова оказался недоступен.

По версии инсайдера, уголовное дело может быть связано с освоением денег при строительстве водопровода в селе Кетово. «Вопрос серьезный, ведь в том числе без этого водопровода не смогли бы начать строительство новой школы. К делу могут привлечь влиятельных политиков самого высокого уровня», — отметил собеседник.

В 2017 году Носкова признали виновным в том, что в 2013 году он, будучи на тот момент главой Кетовского сельсовета, получил три взятки по 100 тыс руб. За это экс-чиновник помог знакомому купить земельные участки в престижных районах за 50 тыс. руб. при реальной стоимости в четыре миллиона. Носков вину не признал и настаивал на том, что не обладал полномочиями распределять участки. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн руб. В начале этого года суд обязал Носкова выплатить еще четыре миллиона рублей в рамках возмещения ущерба государству. Позже источники «URA.RU» заявляли, что у силовиков могут возникнуть дополнительные вопросы к нему.