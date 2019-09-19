Студент, оказавшийся в центре гей-скандала в уральском вузе, рассказал об «угрозах» проректора

Проректор Роман Краснов грозил студенту армией, утверждает Иван Осипов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проректор Уральского государственного экономического университета Роман Краснов, обвинивший студента в пропаганде однополых отношений из-за подписки на ЛГБТ-паблик в соцсетях, грозил ему отчислением и отправкой в армию в целях «исправления». Об этом журналистам рассказал сам Иван Осипов, оказавшийся в центре скандала.

По словам молодого человека, на ЛГБТ-группу во «ВКонтакте» его попросили подписаться друзья, чтобы накрутить количество участников. Он ничего там не комментировал и не делал репосты на свою страницу, но одного участия оказалось достаточно. Как пояснили RT в УрГЭУ, проверить социальные сети Осипова попросили его сверстники — другие учащиеся вуза. По словам ректора Якова Силина, мониторинг личных аккаунтов студентов в университете «ведётся на системной основе».

«Мне сказали, что меня к себе вызывает проректор вуза по социальной работе Роман Краснов. <…>. Он заявил, что я занимаюсь пропагандой однополых отношений. За нарушение закона меня отчислят и отправят в армию, где меня должны будут „исправить“», — рассказал Осипов. В качестве еще одного аргумента принадлежности студента к ЛГБТ-движению проректор указал на его «розовый телефон». На деле —коралловый iPhone XR, на который молодой человек копил со школы. Когда парень сказал Краснову, что у него есть девушка, тот, по его словам, назвал это «прикрытием».

Когда этот разговор тет-а-тет стал причиной громкого скандала, в вузе заявили, что руководство не намерено вторгаться в личную жизнь и отчислять студента. Но все же подчеркнули, что пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету недопустима. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова после беседы с ректором заявила, что студент точно продолжит обучение. Она осудила подобное давление на учащихся и сказала, что на следующей неделе в вузе состоится встреча, на которой стороны конфликта обсудят произошедшее.