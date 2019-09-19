Ректора УрГЭУ требуют уволить за гомофобию

На портале change.org появилась петиция с требованием уволить ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина. В вузе пригрозили отчислением студенту, заподозренному в гомосексуальности. По мнению автора документа, после такого скандала Силин должен сложить полномочия.
«Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписки на сообщество в социальных сетях. Ректор, устроивший травлю студента, не должен руководить вузом», — говорится в описании к петиции. За два часа за отставку Силина высказались более 220 человек.
В самом университете говорят о напряженной обстановке после резонансной истории. «Тут еще чуть-чуть — и война начнется, мне кажется. На самом деле, мы уже готовы за все что угодно ухватиться, только чтобы Силина и [проректора по социальной работе УрГЭУ Романа] Краснова убрали», — рассказал «URA.RU» источник в вузе.
Ранее СМИ сообщили, что одного из студентов УрГЭУ заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как обнаружили, что он является участником ЛГБТ-пабликов в соцсетях. Молодому человеку пригрозили отчислением и потребовали предоставить характеристики из школы и с места работы, доказывающие, что он не гей. Позднее в руководстве вуза заявили, что считают недопустимым участие студентов в группах с ЛГБТ-тематикой.