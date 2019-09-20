В Париже скончался звезда фильма «Игрушка» Шарль Жерар

Шарль Жерар скончался в 92 года
Известный французский актер Шарль Жерар умер на 93 году жизни в одной из больниц Парижа. Об этом сообщили местные СМИ.
О причинах смерти и дате прощания со звездой французского кинематографа пока ничего не сообщается. Жерар, как отмечает ТАСС, ыбл одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша, который снял его почти в 20 своих фильмах. Российскому зрителю Жерар запомнился ролями в таких кинолентах, как «Игрушка» (главную роль сыграл Пьер Ришар), «Чудовище», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и других.