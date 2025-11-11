Раскрыты подробности снятия неприкосновенности с депутата Вороновского
Депутат оставался в зале заседаний
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
После того как неприкосновенность была снята, депутат Анатолий Вороновский не был задержан. Об этом сообщил источник.
«Депутат Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан», — рассказал источник РИА Новости. Депутат оставался в зале заседаний, а позднее самостоятельно его покинул.
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Вороновского подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 25 миллионов рублей строителям.
