Происшествия

Раскрыты подробности снятия неприкосновенности с депутата Вороновского

Депутат Вороновский не был задержан после снятия неприкосновенности
11 ноября 2025 в 16:16
Депутат оставался в зале заседаний

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После того как неприкосновенность была снята, депутат Анатолий Вороновский не был задержан. Об этом сообщил источник.

«Депутат Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан», — рассказал источник РИА Новости. Депутат оставался в зале заседаний, а позднее самостоятельно его покинул.

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Вороновского подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 25 миллионов рублей строителям.

