Общество

Жители Петербурга пожаловались на пропажу интернета

11 ноября 2025 в 16:01
Интернет на телефоне недоступен в некоторых районах Петербурга

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В некоторых районах Санкт-Петербурга жители столкнулись с отключением мобильного интернета. Об этом сообщили местные жители.

«Жалобы на сбои поступают от пользователей услуг различных операторов связи», — пишет «Фонтанка.ру». Якобы работают портала по так называемым «Белым спискам», отмечает издание. По словам местных, интернета нет в районе Новой Голландии и на Васильевском острове. На телефоны некоторым операторы прислали предупреждения, что интернет может быть недоступен.

Ранее Минцифры объявило о тестировании 24-часового периода проверки для SIM-карт абонентов. Как сообщал «Ридус», доступ к мобильному интернету и SMS в России можно восстановить сразу после возвращения из-за границы, авторизовавшись через ссылку, предоставленную оператором связи.

