Дан старт новому сезону главного кадрового конкурса страны «Лидеры России»

В новом шестом сезоне управленческого конкурса «Лидеры России» введут новый формат состязаний. Впервые участники будут соревноваться в командном зачете, а не в одиночном как было ранее. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.

«Мы стартуем новым сезоном, но в нем по поручению президента будут предложены существенные отличия <…>. Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — сообщил Кириенко на пресс-конференции, посвященной новому сезону конкурса.

По его словам, данная инициатива была предложена президентом России Владимиром Путиным. Также Кириенко добавил, что к участию в конкурсе теперь допускаются команды, члены которых объединены совместной деятельностью. Например, общим местом работы или реализацией совместных проектов.

В прошлом конкурс «Лидеры России» подразумевал лишь индивидуальное участие. Теперь же участникам предстоит объединяться в команды, каждая из которых будет состоять из пяти человек. Требования к участникам остались прежними: быть не старше 55 лет, иметь опыт в сфере управления не менее двух лет. Новшеством текущего сезона стало то, что в конкурсе смогут принять участие и победители предыдущих сезонов.

«Мир настолько сложен, что практически нет задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. Коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям», — сказал замглавы АП.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. Он является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проведение конкурса нацелено на поддержку программ по самореализации молодежи, развитие общественных инициатив, а также на формирование резерва управленческих кадров и развитие волонтерского движения.