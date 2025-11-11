В Госдуме приняли закон об обязательном целевом обучении ординаторов-медиков
11 ноября 2025 в 16:10
Фото: © URA.RU
В Государственной Думе был принят закон Обязательное целевое обучение для медицинских работников, обучающихся в ординатуре за счет бюджетных средств, утверждено в России. Соответствующий закон принят в Госдуме на пленарном заседании. Российский парламент одобрил документ в первом чтении.
