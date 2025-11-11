Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения

«Государственная Дума приняла закон, направленный на обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита», — говорится на сайте Госдумы. Нормы о наставничестве будут действовать только в отношении медиков, фармацевтов из этой системы исключили.﻿﻿

Законопроект предполагает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Также прописан пункт о том, что после обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, помогающие в лечебной практике. Выпускник сам будет выбирать как регион пребывания, так и место работы. Подробнее об изменениях — в материале URA.RU.