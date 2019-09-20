Американский генерал раскрыл план атаки на Калининград в случае агрессии России

У Пентагона есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. Детали этого плана раскрыл журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
По словам военачальника, в случае угрозы со стороны РФ Вашингтон готов «очень своевременно» осуществить наступление с воздуха, земли, моря и космоса. Кроме того, стратегия предусматривает атаку в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу, пишет РИА «Новости».
«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — сказал Джеффри Ли Харригян, отказавшись рассказывать подробности всесторонней атаки.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в последние несколько лет НАТО утратило военное преимущество перед Россией. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, как сообщало RT, назвал слова американца тактическим ходом, конечной целью которого является дополнительное финансирование вооруженных сил.