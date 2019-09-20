Рудковская поздравила уральскую экс-подругу Крида со свадьбой

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Интервью с Дарьей Клюкиной, участницей 5 сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Екатеринбург, клюкина дарья
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская поздравила со свадьбой уральскую модель Дарью Клюкину, которую бросил рэпер Егор Крид. Фотографию с мужем, топ-менджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым, девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Поздравляем», — написала Рудковская в комментариях к свадебной фотографии. К продюсеру также присоединилась Виктория Короткова, которая вместе с Клюкиной участвовала в «Холостяке» с Егором Кридом.

Бракосочетание Клюкиной и Чопова прошло в Тушинском ЗАГСе в Москве. Ранее Клюкина опубликовала фото из парижского свадебного салона Elie Saab. Девушка тогда не показала выбранное платье, заявив, что это плохая примета.

С Владимиром Чоповым модель познакомилась сразу после окончания передачи «Холостяк». Клюкина победила в реалити-шоу и начала встречаться с Егором Кридом. Однако он расстался с ней из-за того, что девушка оскорбляла других участниц шоу.

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