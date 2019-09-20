Рудковская поздравила уральскую экс-подругу Крида со свадьбой

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская поздравила со свадьбой уральскую модель Дарью Клюкину, которую бросил рэпер Егор Крид. Фотографию с мужем, топ-менджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым, девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Поздравляем», — написала Рудковская в комментариях к свадебной фотографии. К продюсеру также присоединилась Виктория Короткова, которая вместе с Клюкиной участвовала в «Холостяке» с Егором Кридом.
Бракосочетание Клюкиной и Чопова прошло в Тушинском ЗАГСе в Москве. Ранее Клюкина опубликовала фото из парижского свадебного салона Elie Saab. Девушка тогда не показала выбранное платье, заявив, что это плохая примета.
С Владимиром Чоповым модель познакомилась сразу после окончания передачи «Холостяк». Клюкина победила в реалити-шоу и начала встречаться с Егором Кридом. Однако он расстался с ней из-за того, что девушка оскорбляла других участниц шоу.