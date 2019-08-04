Брошенная Кридом уральская модель примерила свадебное платье за несколько миллионов

Уральская модель предстала в одном из понравившихся платьев Elie SaabФото: скрин из Instagram
Уральская модель Дарья Клюкина, которую бросил рэпер Егор Крид, примерила свадебное платье за несколько миллионов рублей.
«Мы приехали выбирать свадебный наряд в парижский свадебный салон Elie Saab», — говорится в посте Клюкиной в Instagram. Девушка не показала платье, которое выбрала, заявив, что это плохая примета. На фотографии в посте уральская модель предстала в одном из понравившихся платьев.
Дизайнер Эли Сааб создает свадебные платья ручной работы. Такие наряды стоят недешево. Платье невесты наследника миллиардера Гуцериева обошлось в 25 миллионов рублей, сообщает издание Cosmopolitan.
Клюкина выходит замуж за топ-менджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. По данным издания «Вокруг ТВ», они познакомились сразу после окончания передачи «Холстяк» (ТНТ). Клюкина победила в этом реалити-шоу и должна была выйти за рэпера Егора Крида. Однако артист бросил девушку из-за оскорблений, которые Клюкина позволяла себе высказывать в адрес других участниц телешоу.