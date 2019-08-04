Брошенная Кридом уральская модель примерила свадебное платье за несколько миллионов

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Уральская модель предстала в одном из понравившихся платьев Elie SaabФото: скрин из Instagram

Уральская модель Дарья Клюкина, которую бросил рэпер Егор Крид, примерила свадебное платье за несколько миллионов рублей.

«Мы приехали выбирать свадебный наряд в парижский свадебный салон Elie Saab», — говорится в посте Клюкиной в Instagram. Девушка не показала платье, которое выбрала, заявив, что это плохая примета. На фотографии в посте уральская модель предстала в одном из понравившихся платьев.

Дизайнер Эли Сааб создает свадебные платья ручной работы. Такие наряды стоят недешево. Платье невесты наследника миллиардера Гуцериева обошлось в 25 миллионов рублей, сообщает издание Cosmopolitan.

Клюкина выходит замуж за топ-менджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. По данным издания «Вокруг ТВ», они познакомились сразу после окончания передачи «Холстяк» (ТНТ). Клюкина победила в этом реалити-шоу и должна была выйти за рэпера Егора Крида. Однако артист бросил девушку из-за оскорблений, которые Клюкина позволяла себе высказывать в адрес других участниц телешоу.

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Как я выбирала свой свадебный наряд ???? Впервые свадебное платье Elie Saab я примерила в Лондоне, в рамках пресс-тура, на который меня пригласили. Тогда я ещё не знала, что через год я буду выбирать у них наряд для своей свадьбы ???????? И вот в июле мы приехали в их свадебный салон в Париже. Утро началось не с кофе, а белоснежной примерочной ???? В общей сложности я примерила около 10 вариантов и остановилась на самом-самом!!! Говорят, что показывать свой наряд до церемонии плохая примета. Поэтому я пока поделюсь с вами платьем, которое было не менее прекрасно, но не стало тем самым ???? @eliesaabworld

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d)

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