Детей, которых в Турции облили горящим маслом, ждут в России

Игорь Мороков заявил, что в Турции дети получают необходимое лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия готова помочь детям, получившим в Турции сильные ожоги от горящего масла. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«В случае необходимости мы готовы подключиться всеми нашими ресурсами», — цитирует детского омбудсмена ТАСС. По его словам, сейчас детям оказывается вся необходимая помощь со стороны турецких партнеров, поэтому ведомству пока нет необходимости вмешиваться.

В региональном Минздраве заявили, что врачи готовы встретить детей в аэропорту и доставить их в больницу. Обращений от семьи пострадавших пока не поступало.

Как ранее сообщало «URA.RU», на отдыхе в Турции пострадали дети из Екатеринбурга. Во время шоу на ужине отеля повар допустил ошибку, из-за чего горящее масло попало на людей. Всего пострадали восемь человек, из них два мальчика 3,5 и 10 лет.