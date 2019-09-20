Федеральные силовики проверят служебный автомобиль Юрия Алтынова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управление собственной безопасности МВД РФ провело выездную проверку УМВД по Тюменской области. Поводом стало обращение депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева, который обвинил главу тюменского ведомства Юрия Алтынова в установке на служебной машине подложных номеров, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД.

«Указанные в жалобах государственные регистрационные знаки поддельными не являются», — говорится в ответе МВД (имеется в распоряжении редакции) тобольскому депутату. Кроме того, федералы сообщили, что за многочисленные нарушения ПДД к дисциплинарной ответственности привлечен водитель тюменского управления А.А. Горшков.

Результаты ревизии МВД направило в главное управление СК РФ «для принятия решения в соответствии с законом». Также силовики назначили еще одну проверку по факту нарушений регистрации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с номером А 717 АА 72 (по информации источника «URA.RU», на нем ездит Алтынов). Подробности нарушений пока неизвестны.

В УМВД по Тюменской области не ответили на звонок агентства. Связаться с депутатом Урамаевым не удалось.