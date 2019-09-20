В Челябинске официально объявили имя второго человека во власти

Первая сессия обновленной гордумы состоится 24 сентября (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Единая Россия» выдвинет на пост спикера городской думы Челябинска нового созыва проректора Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Андрея Шмидта, а на должность его заместителя — главврача горбольницы №1 Дмитрия Тарасова. Решение по Шмидту приняли на областной конференции «ЕР» 20 сентября.

«Шмидт получил 166 голосов, альтернативный кандидат Дмитрий Алехин — 33 голоса», — рассказал «URA.RU» один из участников конференции. Кандидатуру Тарасова утвердили на заседании президиума областного политсовета партии в этот же день, а также утвердили на фракции «ЕР» в думе.

В эту фракцию входят почти все депутаты думы нового созыва. Руководителем фракции стал депутат от Калининского райсовета Денис Лапотышкин. 23 сентября она соберется вновь, чтобы распределить посты председателей думских комиссий.