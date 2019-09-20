Жителям Екатеринбурга оставили два альтернативных места под храм Екатерины

На Фурманова-Белинского храм построить невозможно, выяснилось на заседании рабочей группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Рабочая группа по подготовке опроса для выбора места под строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге решила оставитьдля голосования только две площадки, исключив из него территорию на перекрестке улиц Фурманова — Белинского. Такое решение было принято большинством голосов на очередном заседании.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил депутатам ответы от трех собственников участков, которые до сих пор предлагалось внести в опрос горожан о месте строительства храма. По площадке на Фурманова — Белинского был получен отрицательный ответ от руководителя Росимущества Алексея Рогова, так как этот участок находится «в постоянном пользовании для государственных нужд».

«Территорию бывшего Приборостроительного завода использовать для строительства возможно — решение было принято после обсуждения с благотворителями „Фонда Святой Екатерины“», — сказал мэр. Площадка за Макаровским мостом также оказалась приемлемым вариантом, так как застройщик «Брусника» не стал возражать против строительства храма — несмотря на свои планы реализовать там свой проект.

На следующем заседании гордумы 24 сентября депутаты должны утвердить опросный лист для выбора горожанами площадки под храм Екатерины. Там же решат, пройдет ли опрос 13 октября.