Следственный комитет завел дело на чиновников мэрии Челябинска

СКР подозревает чиновников мэрии Челябинска в махинациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников администрации Челябинска. По данным силовиков, они «допустили незаконную передачу муниципального имущества в оперативное управление подконтрольным чиновникам частным организациям». Это причинило существенный материальный вред бюджету города, сообщил «URA.RU» источник в СКР по области.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются. Пресс-секретарь СКР по региону Владимир Шишков сообщил, что у нет информации о новом уголовном деле.

Ранее следственный комитет завел дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на чиновников мэрии Челябинска и руководителей муниципального автономного учреждения «Горсад имени Пушкина» (МАУ), которые незаконно передали подземные переходы на площади Революции в аренду на пять лет ООО «Лоция» депутата Госдумы Андрея Барышева. Ущерб составил 7,5 млн рублей.

Сейчас мэрию Челябинска проверяет Контрольно-счетная палата области. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы.