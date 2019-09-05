Война депутата Госдумы и мэрии Челябинска привела к уголовному делу

Фирма Андрея Барышева получила подземные переходы в центре Челябинска без конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников мэрии Челябинска и руководителей муниципального автономного учреждения «Горсад имени Пушкина» (МАУ). Поводом послужила незаконная передача в аренду на пять лет ООО «Лоция» депутата Госдумы Андрея Барышева подземных переходов на площади Революции, сообщила «URA.RU» старший помощник по взаимодействию со СМИ региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

По данным силовиков, договор аренды заключен по заниженной стоимости — 94,1 тысячи рублей в месяц. За время его действия с 1 июня 2018 года по 18 июля 2019 года ущерб составил 7,5 млн рублей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено СКР по материалам прокурорской проверки в отношении «неустановленных лиц из числа руководства мэрии Челябинска и руководства МАУ».

Затянувшийся ремонт подземного перехода критиковал врио губернатора Алексей Текслер. 29 июля на ступенях разбился насмерть пенсионер. После этого Контрольно-счетная палата и прокуратура проводили проверку и обнаружили нарушения.

Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом). Директор МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольга Попова после скандала вынуждена была подать в отставку 22 июля. Ранее она работала в структурах Барышева.