Московский суд принял решение по уральскому блогеру Устинову

Устинова доставили в зал заседаний с опозданием на четыре часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело создателя telegram-канала Устинова

Таганский районный суд Москвы вынес решение о мере пресечения для екатеринбургского блогера, автора telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова.

«Принято решение продлить арест на до 2 декабря», — сообщил «URA.RU» адвокат обвиняемого Александр Кулешов.

А августе Александра Устинова этапировали из Екатеринбурга в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее «URA.RU» писало, что Устинова обвиняют в вымогательстве денег у собственников завода «Вентпром» (Свердловская область). По версии следствия, блогер публиковал клеветнические тексты, а потом вымогал деньги за удаление статей. В качестве жертв Устинова так же называют миллиардера Алишера Усманова и директора крупнейшей в стране «Объединенной зерновой компании» Михаила Кийко. Представители Алишера Усманова эту информацию опровергают.

Устинов был задержан в Екатеринбурге 29 ноября 2018 года. В мае Верх-Исетский суд продлил срок его ареста до 25 сентября. В августе Устинова неожиданно этапировали из СИЗО Екатеринбурга в Москву и поместили в СИЗО № 5 «Водник».