Пресс-секретарь Путина рассказал «URA.RU», как президент проводит выходные

Часто Владимир Путин занимается работой вместо отдыха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предпочитает в выходные заниматься спортом и встречаться с родными и близкими, сообщил «URA.RU» во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Правда, регулярно в субботу и воскресенье возникают вопросы, требующие решения президента, поэтому «полноформатных» выходных у него не бывает.

«Не прекращается документооборот, и многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Перед подписанием ему также требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств. Но, в целом, если появляется возможность, президент отдыхает, как и все», — сказал «URA.RU» Дмитрий Песков.

В конце августа Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин остался этим летом без отпуска. Ему пришлось совмещать отдых с рабочими делами.