Сбербанк подал многомиллиардный иск к экс-владельцу Антипинского НПЗ

Экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров находится в СИЗО с 15 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Сбербанк подал два иск на 22,2 млрд рублей к компании New Stream Trading, которая принадлежит экс-владельцу Антипинского НПЗ (АНПЗ) Дмитрию Мазурову. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Тюменской области. С 15 июля Мазуров находится в СИЗО по подозрению в растрате.

Иск поступил в суд 19 сентября, суд пока не принял решение о его рассмотрении. Другие подробности дела пока неизвестны. Получить комментарий в ГК «Новый поток» не удалось, в Сбербанк (крупнейший кредитор АНПЗ) агентство направило запрос с просьбой предоставить подробности дела.

Кроме того, по сообщению «Интерфакса», Сбербанк подал иск на 5,8 к компании Мазурова в арбитражный суд Москвы. Подтвердить эту информацию не удалось — в картотеке арбитража такого иска не содержится.

Мазуров был задержан 13 июля. По версии МВД, он растратил 600 млн долларов, взятых в кредит у нескольких российских коммерческих банков. Если его вина будет доказана в суде, Мазурову может грозить до 10 лет лишения свободы.