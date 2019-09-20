Медведев высказался о плане США атаковать Калиниград

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал глупым высказывание американского командующего ВВС Джеффри Ли Харригяна. Так глава кабмина отреагировал на планы США преодолеть систему противоракетной обороны (ПРО) в Калининграде в случае «российской агрессии».
«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать», — передает слова Медведева RT. Он посоветовал США, в первую очередь, заняться состоянием собственных систем ПРО. Таким образом, Медведев намекнул на то, что американские установки не смогли предотвратить разрушения нефтяных объектов в Саудовской Аравии.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал план, согласно которому американские войска прорвут российскую ПРО, если РФ будет проявлять агрессию. По словам Харригяна, Штаты будут атаковать Россию со всех сторон и «очень своевременно», напоминает агентство Nation News.