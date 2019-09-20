Заворотнюк лишилась помощи приглашенных врачей из-за решения семьи

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк лишилась рекомендаций профессиональных специалистов из-за решения родныхФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Родственники Анастасии Заворотнюк решили не обращаться к сторонним специалистам. Частная московская клиника, где актриса проходит лечение, разрешает привлекать других врачей, но родные артистки отказались от любой помощи.

«Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от внешних консультантов по ее заболеванию», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что несколько медицинских центров предлагали свои услуги, однако родственники актрисы, обсудив с руководством данный вопрос, отказались от консультаций других врачей.

Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу с раком головного мозга. У Заворотнюк начался отек мозга, ее ввели в медикаментозную кому, передает «Пятый канал». Вечером 18 сентября актриса пришла в сознание, ее перевели из реанимации в палату терапевтического отделения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи уверены, что спасти артистку способна только химиотерапия, передает Nation news.

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