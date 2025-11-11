Двое человек пострадали в результате обрушения ГК «Снежком» в Подмосковье
Число пострадавших выросло до двух
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Число пострадавших во время обрушения опоры комплекса «Снежком» в Подмосковье выросло до двух. Об этом сообщили в оперативных службах.
«До двух выросло число пострадавших», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативников. Обрушение произошло во время ремонтных работ.
Повреждены также свыше 60 автомобилей. Также зафиксированы повреждения окон в ряде жилых домов. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают регулирование дорожного движения, так как из-за упавших элементов конструкции одна из полос оказалась заблокированной.
