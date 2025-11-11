Командира ВСУ осудили за приказ расстрелять российских солдат
Крикливенко дал приказ расстрелять двух российских солдат, указано в сообщении
Фото: Илья Московец © URA.RU
Командир батальона ВСУ заочно приговорен к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры.
«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — указано в сообщении, опубликованном на сайте. Командир приговорен к 24 годам лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства было выяснено, что 10 июня солдат Игорь Скубак по приказу Крикливенко расстрелял двух пленных российских военнослужащих из автомата. Инцидент произошел на территории опорного пункта в лесном массиве между населенными пунктами Отрадное и Комар в ДНР.
Приговор командиру батальона ВСУ Николаю Крикливенко — еще один пример судебных решений в отношении граждан Украины, обвиняемых в совершении преступлений в ходе конфликта. Ранее в Севастополе был задержан и приговорен к 10 годам колонии мужчина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля российских военнослужащих и главы Запорожской области.
