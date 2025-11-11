Командира ВСУ осудили за приказ расстрелять российских солдат

Крикливенко дал приказ расстрелять двух российских солдат, указано в сообщении Фото: Илья Московец © URA.RU

Командир батальона ВСУ заочно приговорен к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры.

«Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко», — указано в сообщении, опубликованном на сайте. Командир приговорен к 24 годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства было выяснено, что 10 июня солдат Игорь Скубак по приказу Крикливенко расстрелял двух пленных российских военнослужащих из автомата. Инцидент произошел на территории опорного пункта в лесном массиве между населенными пунктами Отрадное и Комар в ДНР.

