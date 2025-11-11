Логотип РИА URA.RU
Названа приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

СК: причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилотирования
11 ноября 2025 в 15:03
На месте падения вертолета проведен осмотр

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

На месте падения вертолета проведен осмотр. В ходе него был изъят бортовой самописец («черный ящик»), который передали в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). «Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной», — говорится в официальном telegram-канале СК. В рамках уголовного дела проводятся различные экспертизы.

Днем 7 ноября в Дагестане вблизи базы отдыха «Солнечный берег» потерпел крушение вертолет Ка-226. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Кизляр — Избербаш. На борту находились семь пассажиров. В результате авиапроисшествия погибло пять человек. Еще один человек находится в реанимации, состояние второго пострадавшего стабилизировано.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

