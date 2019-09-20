Вышедший из колонии футболист Мамаев стал безработным

Павел Мамаев остался без клуба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, недавно освободившимся из исправительной колонии. Соглашение скандального футболиста с клубом было прекращено по взаимному согласию сторон.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и мы глубоко переживали случившееся», — говорится в спецзаявлении «Краснодара». Таким образом, можно сказать о том, что теперь Мамаев является безработным. Тем не менее, по некоторым данным, контракт хавбеку готовы предложить несколько клубов Российской премьер-лиги (среди них — самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат»). А вот московский ЦСКА, за который в свое время играл Мамаев, приглашать футболиста точно не станет. Между тем, не исключено, что ближайшие месяцы футболист пока будет тренироваться по индивидуальной программе, а контракт с каким-либо клубом подпишет лишь в следующем году.

Ранее стало известно о том, что бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин, отбывший наказание за хулиганство, в ближайшее время не сможет заниматься футболом. Главный тренер «Зенита» уточнил, что Кокорину запретили играть в футбол пять месяцев. «Решение РФС свинское просто, безобразное на самом деле, и любой нормальный человек им возмутится. Дайте парню в футбол играть, он свое получил сполна. Нет, блин, начинают мучится дурью. Стадион в Оренбурге не соответствует правилам, он ужасен, но на нем играть разрешили. Кокорину не разрешили… А потом мы удивляемся, что болгары нас обыгрывают 1:5. Как вы хотели? Во-первых, это карма, а, во-вторых, следствие бардака», — отмечает блогер и автор сайта Sports.ru Кирилл Шулика.

В начале мае суд в Москве приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина — к году и шести месяцам колонии. Утром 17 сентября они вышли на свободу, отмечает Nation News.