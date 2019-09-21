Член Совета при Путине предложил ограничить выдачу ипотеки бедным россиянам

Правозащитник считает, что ипотечные кредиты малоимущим гражданам нужно выдавать реже Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Малообеспеченным семьям необходимо выдавать ипотечные кредиты с большой осторожностью. Более того, если есть такая возможность, то банкам лучше в принципе отказывать бедным гражданам в приобретении жилья в кредит. С таким предложением выступил заместитель председателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.

«Кредитование малоимущих необходимо ограничить чем больше, тем лучше. Пусть лучше люди страдают в своем маленьком или съемном жилье, чем влезут в многолетнюю кабалу ипотеки и в два-три раза переплатят за квартиру. К тому же если человек потеряет работу, то вообще окажется на улице и с долгами. Это просто государственное преступление», — цитирует правозащитника издание Daily Storm.

Как писало «URA.RU», летом глава Минэкономиразвития Максим Орешкин заявил о том, что, по его мнению, Центробанк РФ должен регулировать выдачу потребительских кредитов через ограничение тех, которые приносят «социальные проблемы». Речь идет о том, что банки должны учитывать соотношение текущих платежей заемщика по кредитам с его месячным доходом при рассмотрении заявки на выдачу займа. Отсутствие таких ограничений, по мнению федерального министра, в любом случае ведет лишь к «надуванию пузыря» на рынке кредитования.