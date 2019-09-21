Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк

Известный спортсмен пиарится на болезни Анастасии Заворотнюк, утверждают российские фигуристы Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина в пиаре на тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующие заявления сделали коллеги фигуриста, а также деятели шоу-бизнеса.

На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы. По его словам, он не видел Анастасию в последнее время, но к ее дому летом часто приезжала машина скорой помощи. Однако такая его публичная активность понравилась далеко не всем.

«Ягудин сейчас ходит и участвует во всяких шоу о болезни Заворотнюк. Да он ведь просто пиарится на чужой трагедии. Не такой уж и ближайший сосед Насти и ее мужа Пети Чернышева. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга», — рассказал «Комсомольской правде» фигурист Максим Траньков, комментируя регулярное участие Ягудина в телешоу о Заворотнюк. Коллеги спортсмена и деятели шоу-бизнеса утверждают, что за участие лишь в одной передаче о Заворотнюк Ягудин якобы получил 200 тысяч рублей. Журналисты сообщают, что фигурист Роман Костомаров, возмущенный поведением своего коллеги-спортсмена, резко прервал всякое общение с Ягудиным.

Ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в больницу с раком головного мозга. У артистки начался отек мозга, ее ввели в медикаментозную кому. Вечером 18 сентября актриса, по информации СМИ, пришла в сознание, ее перевели из реанимации в палату терапевтического отделения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи уверены, что спасти артистку способна только химиотерапия, передает агентство Nation news.