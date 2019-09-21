Ради опроса по храму Святой Екатерины напечатают сотни тысяч бюллетеней

Ради проведения опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге напечатают более 700 тысяч бюллетеней. Об этом сообщил председатель екатеринбургского избиркома Вадим Антошин.
«Бюллетени для опроса будут изготавливать по аналогии с выборами — не менее 70% от общего числа избирателей», — приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что листы голосования будут защищены оттиском печати избирательной комиссии Екатеринбурга. Отмечается, что проведение опроса обойдется городу примерно в 6 млн рублей. Из них 1 млн рублей уйдет на бюллетени.
Несогласованные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы в Екатеринбурге проходили с 13 по 19 мая. Президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос местных жителей. В итоге мэрия начала сбор предложений от горожан по альтернативным площадкам для строительства. Екатеринбургская Епархия отказалась от плана по строительству храма на месте сквера, передает RT.
Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению предложила провести голосование 13 сентября. На следующем заседании гордумы 24 сентября депутаты должны утвердить дату опроса и лист для выбора площадки под храм. Сейчас в качестве мест для строительства храма рассматриваются две площадки: участки на месте бывшего Приборостроительного завода и на набережной Исети за Макаровским мостом.