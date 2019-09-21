В Таджикистане психически больной напал с ножом на российских военных

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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, криминал, наручники, нож, поножовщина
Психически больной мужчина ранил двоих человекФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина ранил ножом двух российских военнослужащих в Таджикистане. Нападавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.

По информации МВД Таджикистана, военнослужащие подразделения 201-й российской военной базы находились вне части, в городе Бохтар, по личным делам. «Двое военнослужащих подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений», — сообщил ТАСС источник. Раненые военнослужащие доставлены в больницу в Душанбе.

Ранее в Армении нашли мертвым военнослужащего с российской базы. Точная причина его смерти неизвестна, пишет телеканал 360.

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