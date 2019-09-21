В ЦВО раскрыли подробности нападения на российских военных в Таджикистане

Раненым в Таджикистане российским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет», — прокомментировали состояние раненых в пресс-службе ЦВО.
По предварительным данным, военных во внеслужебное время травмировал местный житель. Сейчас факту инцидента проверку проводит командование 201-й военной базы вместе с правоохранительными органами города Бохтар (Таджикистан).
Ранее стало известно о том, что в Бохтаре на двух российских военных напал с ножом мужчина. По некоторым данным, он состоит на учете в психиатрическом диспансере, передает телеканал 360. За ситуацией следит посольство России в Таджикистане, пишет RT.