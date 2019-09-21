В ЦВО раскрыли подробности нападения на российских военных в Таджикистане

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Состояние раненых военных удовлетворительноеФото: Анна Майорова © URA.RU

Раненым в Таджикистане российским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Состояние здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет», — прокомментировали состояние раненых в пресс-службе ЦВО.

По предварительным данным, военных во внеслужебное время травмировал местный житель. Сейчас факту инцидента проверку проводит командование 201-й военной базы вместе с правоохранительными органами города Бохтар (Таджикистан).

Ранее стало известно о том, что в Бохтаре на двух российских военных напал с ножом мужчина. По некоторым данным, он состоит на учете в психиатрическом диспансере, передает телеканал 360. За ситуацией следит посольство России в Таджикистане, пишет RT.

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