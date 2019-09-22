Юная теннисистка из Абхазии бесследно пропала в Москве

Камеры наблюдения зафиксировали спортсменку в аэропорту Внуково, больше ее никто не видел Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Милиция Абхазии сообщила о пропаже 14-летней теннисистки Эрики Кварчии в Москве. В последний раз спортсменку видели в аэропорту Внуково.

Известно, что девушка прилетела в российскую столицу 18 сентября авиарейсом Самара — Москва. «Прибыла в аэропорт Внуково и по настоящее время её местонахождение неизвестно», — сообщила милиция в Facebook.

По данным РИА «Новости» во Внуково спортсменку зафиксировала камера наблюдения. В соцсетях сообщают, что 14-летняя теннисистка была замечена с неизвестным молодым человеком.

В посольстве Абхазии в России сообщили, что дипломаты обратились в МИД России для оказания содействия в поисках Кварчии, сообщает RT. Дипломаты также намерены написать заявление о пропаже юной спортсменки в Следственный комитет РФ.

В последний раз девушку видели в аэропорту Внуково

фото: соцсети