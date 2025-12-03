Россияне испытывают проблемы с доступом к популярной детской игре Roblox
За последний час на сбои в Roblox поступило свыше 1600 жалоб
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
Пользователи из разных регионов России столкнулись с массовыми трудностями при попытке зайти в популярную детскую онлайн-игру Roblox. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев DownDetector, зафиксирован резкий рост числа жалоб на невозможность открыть приложение.
«Игра вылетает. Не входит в приложение», — пишет один из пользователей DownDetector.
Среди описываемых проблем люди сообщают, что Roblox отказывается запускаться. Также люди испытывают трудности с доступом к сайту. За последний час зафиксировано более 1600 жалоб. Они поступают Магаданской области, Татарстана, Новосибирска, Тюменской области и Камчатского края.
Некоторые из пользователей сообщают, что игра, возможно, заблокирована. Игроки отмечают, что зайти в приложение возможно лишь при помощ VPN.
