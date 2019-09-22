Экономист отреагировал на слова Чубайса об эмиграции на Запад

Анатолию Чубайсу не дадут пост преподавателя в Гарварде, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу «Роснано» Анатолия Чубайса вряд ли взяли бы преподавателем в Гарвардский университет в случае, если руководитель госкомпании решит эмигрировать на Запад. Такое мнение высказал известный российский экономист Никита Кричевский.

«Боюсь, что Чубайс как преподаватель истории России Гарварду не подошёл бы. Хотя бы по той причине, что он не знает превалирующую в настоящее время в Гарварде методологию изучения истории», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Кричевский считает, что есть лишь одна тема, о которой Чубайс мог бы компетентной рассказать американским студентам. «Если уж Чубайс и был бы востребован на Западе, то только как одноразовый лектор об истории развала СССР и уничтожения российской экономики. Ни дикая приватизация, ни гиперинфляция с дефолтом, ни непотизм с клановостью в борьбе за власть как системное учение не могут быть востребованы», — подчеркивает эксперт.

Ранее Чубайс публично рассказал о том, что он легко мог бы эмигрировать на Запад. Он подчеркнул, что без трудов мог бы сам уехать в другую страну и, к примеру, читать лекции об истории России в Гарварде. По его мнению, в США бы ему жилось вполне комфортно, однако в ближайшем будущем задумываться об отъезде из РФ Чубайс все же не собирается.

А до этого Чубайс объяснил, почему не попал в список американских санкций. Он отметил, что туда вошли лишь те предприниматели, активы которых перевалили за миллиард. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению» — заявил Чубайс.