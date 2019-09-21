Анатолий Чубайс рассказал, что готов был бы покинуть Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста, полагает председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Так чиновник ответил на вопрос журналистов о влиянии московских протестов на утечку кадров из России.

«Вопрос об эмиграции — это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», — рассказал Чубайс газете «Ведомости». Глава «Роснано» также подчеркнул, что мог бы сам уехать в другую страну и, к примеру, читать лекции об истории России в Гарварде. Вместо этого он читает лекцию в МФТИ в Долгопрудном. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», — добавил Чубайс. По его мнению, в США бы ему жилось вполне комфортно, однако в ближайшем будущем всерьез задумываться об отъезде из РФ Чубайс все же не собирается.

В прошлом году Чубайс заявлял о том, что в скором времени, по его мнению, Россия будет отставать по уровню жизни от таких стран, как Греция, Казахстан и Турция. Темпы роста мировой экономики говорят о том, что Россия будет отставать от США и Европы. По ряду факторов — человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — «мы рискуем „уложить“ себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира». Чубайс согласен с тем, что исправить ситуацию можно, но «эта экономическая задачка не имеет экономических решений», отмечает RT.