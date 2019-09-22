Омбудсмен Кузнецова вмешается в конфликт с онкобольными детьми, которых выселяют из квартир в Москве

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова разберется в ситуации с попыткой выселения онкобольных детей из съемных квартир в Москве. Соседством с детьми, приезжающими в столицу из других городов на обследование, недовольны жильцы многоквартирных домов.
«Уже не первый случай, когда дети приезжают на обследование, лечение из других городов в федеральные клиники, а фонды предоставляют съемное жилье, но дети сталкиваются с недовольством и недопониманием других жильцов», — уточнили в пресс-службе Кузнецовой. Представители детского омбудсмена уточнили, что на детей соседи жалуются в управляющую компанию.
Накануне руководитель благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко на своей странице в Facebook пожаловалась, что «недовольные соседи» снова грозят выселением детям, больным раком. «Просто житья не дают нашим подопечным! То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания, то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов! Требуют документы, московскую прописку, грозят участковым!» — написала Ромейко.
В декабре 2018 года москвичка собирала подписи против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. Из передачи она узнала, что рак — вирусное заболевание, которое якобы передается воздушно-капельным путем. При этом больным детям запрещали пользоваться лифтом в доме и постоянно писали на них жалобы.